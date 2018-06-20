الأمم المتحدة: 68.5 مليون لاجئ نصفهم أطفال

دينا مصطفى، وكالات (أبوظبي، عواصم)

أعلن التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 مليون شخص عام 2017 نصفهم تقريباً من الأطفال، في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي. وجاء في التقرير السنوي للمفوضية أن ثلث اللاجئين في العالم سوريون، وأن النزاع في سوريا وحدها قد أدى إلى تهجير أكثر من 6.3 مليون شخص. وأكد التقرير أن الأزمة في جمهورية الكونجو الديمقراطية والحرب في جنوب السودان وفرار مئات آلاف اللاجئين من الروهينجا إلى بنجلاديش، أدت إلى زيادة عدد اللاجئين والنازحين إلى رقم قياسي في 2017.

وقال توبي هارورد، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن العالم يواجه أعلى نسب نزوح للسنة الخامسة على التوالي، حيثُ أجبر شخص واحد على الفرار من دياره كل ثانيتين. وأكد هارورد في تصريح خاص لـ «الاتحاد» أن أعداد اللاجئين زادت أيضاً، حيث تجاوز عددهم حول العالم عتبة الـ25 مليون شخصٍ، علماً أن أكثر من نصفهم أطفال وغالبيتهم العظمى يقيمون في الدول النامية. وشدد على أنه من المهم أن نعمل معاً كمجتمع دولي نحو توفير حلول طويلة الأمد وأخرى جديدة ومبتكرة وللأشخاص الذين أجبروا على ترك بيوتهم وأوطانهم، ولدعم المجتمعات التي فتحت أبوابها أمامهم.

من جانبه أعرب محمد أبو عساكر، المتحدث الإعلامي لمكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن آسفه لزيادة أعداد اللاجئين والتي تخطت عتبة 68 مليون لاجئ وهذا رقم قياسي في القرن الحالي، فلم نشاهد هذه الأرقام من قبل. وقال أبو عساكر لـ «الاتحاد» إنه من المؤسف أن نتحدث عن هذا الرقم من الأطفال والنساء والشيوخ الذين أجبروا على ترك منازلهم قسراً، بحثاً عن الحياة، والمفوضية تعمل كل ما في وسعها لإيجاد الحلول الدائمة لهؤلاء الأشخاص لحين عودتهم بشكل دائم لديارهم. وأكد أن المفوضية بمفردها لا تستطيع أن تستجيب لكل احتياجاتهم المتزايدة، وأنها تعتمد على كل شركائها بتقديم المساعدة لتلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص.

وقال أبو عساكر إنهم يحاولون الوصول إلى شركائهم أينما وجدوا، فهم يعملون في أكثر من 30 دولة وأكثر من 300 شريك في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمأوى على سلم الأولويات لهذه الأشخاص.