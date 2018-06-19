السعودية تؤكد استمرار جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الرياض (د ب أ)

أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل أن المملكة ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.

وقال الواصل، في كلمة ألقاها امس أمام مجلس حقوق الإنسان، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن «المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعني مطلقا فرض قيم وثقافات تتعارض مع الهوية والثقافة والقيم العربية الإسلامية»، مؤكداً وقوف المملكة مع العديد من الدول ضد محاولات تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الإنسان.

وتحدث عن العمليات العسكرية الجارية حالياً لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قائلا إن «هذا القرار جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيا، واستمرارها في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلتها نهب المواد الإغاثية التي تصل لميناء الحديدة». ولفت إلى أن «سبب تأخير هذه العمليات يرجع للجانب الإنساني والحرص على إعطاء فرصة لميليشيا الحوثي للانسحاب سلمياً لتجنب الخسائر الإنسانية والمدنية». وأوضح أن تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن حملة إغاثية وإنسانية لمدينة الحديدة وما جاورها لمواكبة العمليات العسكرية.

ولفت إلى ما جاء في بيان المفوض السامي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بـ «مزيد من الضغوط على قوى الاحتلال للسماح لآليات حقوق الإنسان للقيام بمهامها، خصوصاً في ظل استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني». وأعرب عن التقدير للجهود التي بذلها المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الذي تنتهي ولايته كمفوض سامٍ لحقوق الإنسان في أغسطس القادم خلال الفترة التي قضاها، متمنياً له التوفيق في حياته المستقبلية.