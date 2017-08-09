ماكلروي وبييترز يعودان إلى «التوب 10»

أوهايو (الاتحاد)

عاد البلجيكي توماس بييترز والأيرلندي روري ماكلروي إلى قائمة العشرة الأول «التوب 10» في ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، بعد أن قطعا خطوة مهمة بوجودهما بين الخمسة الأوائل في ترتيب بطولة بطولة بريدجستون التي أقيمت في نادي فايرستون الريفي في أكرون بولاية أوهايو الأميركية.

وبات اللاعبان على أبواب التأهل ضمن أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي للمشاركة في البطولة الختامية، بطولة جولة موانئ دبي العالمية من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وجاء البلجيكي «25 عاماً» في المركز الرابع في البطولة، بعد أن أحرز 8 ضربات تحت المعدل، ليكسب 358.295 نقطة، وانتقل من المركز 12 إلى التاسع في ترتيب (السباق إلى دبي) بمجموع 1.411.835 نقطة.

وقدم ماكلروي أسبوعاً قوياً في الجولة الأخيرة، حيث أحرز ضربة واحدة تحت المعدل لينهي البطولة بمجوع 7 ضربات تحت المعدل، ليتقدم الأيرلندي الشمالي من المركز 11 إلى المركز العاشر، ورفع رصيده هذا الموسم إلى 1.371.983 نقطة.

وجاءت البطولة مثمرة للدنماركي ثوربيورن أوليسن «27 عاماً»، والذي أنهى البطولة في المركز العاشر ليقفز من المركز 34 إلى 24 في السباق إلى دبي بمجموع نقاط بلغ 777.093 نقطة. كما اتخذ الأسترالي سكوت هند خطوة كبيرة نحو تأمين مكانه في البطولة الختامية، وكسب 131.318 نقطة بفضل إنجازه، حيث أنهى البطولة في المركز العاشر أيضاً، ليقفز من المركز 75 إلى 52 في ترتيب السباق إلى دبي.

وقدم الأسكتلندي راسل نوكس أيضاً أداء طيباً في البطولة وحصد المركز الخامس مكرر، ليحقق 227.967 نقطة، لينتقل من المركز 146 إلى 67 في ترتيب السباق إلى دبي.

ومازال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 3.690.659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني بـ 2.741.107 نقطة، بينما يأتي مواطنه جون رام في المركز الثالث بـ 2.680.971 نقطة.