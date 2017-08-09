ماكلروي وبييترز يعودان إلى «التوب 10»

أوهايو (الاتحاد)
عاد البلجيكي توماس بييترز والأيرلندي روري ماكلروي إلى قائمة العشرة الأول «التوب 10» في ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، بعد أن قطعا خطوة مهمة بوجودهما بين الخمسة الأوائل في ترتيب بطولة بطولة بريدجستون التي أقيمت في نادي فايرستون الريفي في أكرون بولاية أوهايو الأميركية.
وبات اللاعبان على أبواب التأهل ضمن أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي للمشاركة في البطولة الختامية، بطولة جولة موانئ دبي العالمية من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.
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وقدم ماكلروي أسبوعاً قوياً في الجولة الأخيرة، حيث أحرز ضربة واحدة تحت المعدل لينهي البطولة بمجوع 7 ضربات تحت المعدل، ليتقدم الأيرلندي الشمالي من المركز 11 إلى المركز العاشر، ورفع رصيده هذا الموسم إلى 1.371.983 نقطة.
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وقدم الأسكتلندي راسل نوكس أيضاً أداء طيباً في البطولة وحصد المركز الخامس مكرر، ليحقق 227.967 نقطة، لينتقل من المركز 146 إلى 67 في ترتيب السباق إلى دبي.
ومازال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 3.690.659 نقطة، واحتفظ الإسباني سيرجيو جارسيا بالمركز الثاني بـ 2.741.107 نقطة، بينما يأتي مواطنه جون رام في المركز الثالث بـ 2.680.971 نقطة.