العاهل الأردني يدعو لكسر الجمود في عملية السلام

عمان (وكالات)

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس إلى كسر الجمود في عملية السلام وتسوية قضية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي، مؤكداً أن الأردن مستمر بدوره في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أبلغ ذلك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات والوفد المرافق، الذين يقومون بجولة شرق أوسطية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يمكّن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد ضرورة أن تفضي عملية السلام إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص.