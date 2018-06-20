الأمم المتحدة تحذر من نشوب حرب في غزة

نيويورك (وكالات)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن غزة على شفير حرب، معرباً عن صدمته إزاء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين بالرصاص الحي الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون خلال تظاهرات فلسطينية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقال جوتيريس أمام مجلس الأمن: «أدين بشكل قاطع خطوات جميع الأطراف التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الخطير والهش».

وتلقّى مجلس الأمن التقرير الأسبوع الماضي قبل اجتماع سيعقده في وقت لاحق حول الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.

وقال جوتيريس: «إنه تحذير للجميع بأن الأوضاع على شفير حرب». وتابع جوتيريس: «أنا مصدوم لعدد الوفيات والجرحى في صفوف الفلسطينيين الناجمة عن استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي»، منذ بدء التظاهرات في 30 مارس.