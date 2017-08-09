«الرياضات الإلكترونية» يتأهل إلى نهائيات أوروبا

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا للرياضات الإلكترونية، عبر «فريق نصر إي سبورت ريسكي» في فئة الألعاب الفرقية، المركز الأول في بطولة أسيوس روج الدولية للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في دبي واختتمت الأحد الماضي، ليتأهل لنهائيات بطولة أوروبا، وذلك بمشاركة قياسية لعدد من الفرق القوية عالمياً، وبذلك يضيف منتخبنا لفئة الألعاب الفرقية إنجازاً نوعياً في هذا التجمع الرياضي المميز.

وأهدى المنتخب «فريق نصر إي سبورت ريسكي» الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً وعرفاناً بدعمهم اللا محدد لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام، وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن سعادته بما حققته الجمعية من إنجازات فنية وإدارية خلال فترة وجيزة، مؤكداً على النجاح الباهر بكل المقاييس في الجانبين الفني والإداري للجمعية.

وأشاد بتعاون أعضاء مجلس الإدارة اللامحدود لرفعة هذه الرياضة، وثمن جهود لاعبي منتخب فئة الألعاب الفرقية والفردية ومساعيهم الدؤوبة لتحقيق الإنجازات النوعية التي ترفع علم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية في الرياضات الإلكترونية.

وقال: نسعى لتكون الإمارات في المركز الأول في هذه الرياضة المميزة حديثة النشأة. من جانبه، قدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام الجمعية، الشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ممثلة بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تقديراً لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية.

وثمن الظاهري هذا الإنجاز النوعي مؤكداً أنه ثمرة لدعم القيادة الرشيدة، ونتيجة للجهود المخلصة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان.

وأشاد الظاهري بالإنجازات الإدارية والفنية التي حققتها الجمعية بعد أن مر عام ونصف العام على إشهارها، حيث تم الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي وتنظيم بطولة الإمارات التي تعتبر الأولى من نوعها وحققت نجاحاً باهراً بكل المقاييس، ومشاركة الجمعية في بطولة العين الرمضانية التي لاقت قبولاً كبيراً ومشاركة لا حصر لها في الرياضات الإلكترونية، وحقق المنتخب إنجازاً بحصوله على برونزية ماليزيا بمشاركة أكثر عن 500 فريق، وذهبية أقوى بطولات العالم في الهند بمشاركة أقوى منتخبات العالم بهذه الرياضة حديثة النشأة، ونال البناء ذهبية بطولة أوروبا، وذهبية بطولة كوفكس الفرنسية ملك المقاتلين لفئة الألعاب الفردية والزوجية التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية، وحصل على فضية البطولة العالمية باتل رويل التي أقيمت في الكويت، وحصد فضية بطولة عمان المقامة بسلطنة عمان بكل جدارة واستحقاق، كما حقق المركز السادس عشر بين 3000 لاعب من حول العالم في بطولة إيفو العالمية، والآن فريق الألعاب الفرقية حقق المركز الأول في البطولة المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا.

تعتبر بطولة أسيوس روج الدولية لفئة الألعاب الفرقية من أقوى البطولات الأوروبية، حيث تتأهل الفرق من مختلف دول العالم للمشاركة في بطولة أوروبا التي يتجاوز مجموع جوائزها 40 ألف يورو ويتأهل 50 للمشاركة فيها.