قذائف المعارضة تطال السويداء للمرة الأولى منذ 3 سنوات



تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 بيروت (أ ف ب) استهدفت فصائل معارضة متمركزة في جنوب سوريا، أمس بالقذائف، مدينة السويداء للمرة الأولى منذ 3 سنوات، في خطوة تتزامن مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المنطقة. وتحتفظ القوات النظامية بسيطرتها على غالبية محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، وتلّوح حالياً بهجوم وشيك على معاقل المعارضة التي تسيطر على 70٪ من محافظتي درعا والقنيطرة الحدودية مع الجولان المحتل. وقال المرصد الحقوقي «استهدفت المعارضة أحياء في السويداء بقذائف أحدثت انفجارات عنيفة صباحاً، دون وقوع ضحايا»، مبيناً أن هذه «المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لسقوط قذائف منذ 2015».