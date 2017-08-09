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استقبال رائع لأبطالنا في مطار دبي

«أصحاب الهمم» يعودون من بطولة العالم بـ 7 ميداليات
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تاريخ النشر: الأربعاء 09 أغسطس 2017

دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم أمس الأول، بعد مشاركتها في بطولة العالم للشباب التي استضافتها مدينة نوتويل السويسرية وشارك فيها 300 لاعب ولاعبة يمثلون 41 دولة تنافسوا في مسابقات ألعاب القوى. وشارك منتخبنا بوفد ضم 18 عضواً، منهم 8 لاعبين، برئاسة ماجد عبدالله العصيمي، نائب رئيس اتحاد رياضة المعاقين، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار دبي الدولي، حيث زينت أعناقهم بالورد، تقديراً للإنجاز المشرف في البطولة، بعد حصول المنتخب على 7 ميداليات، منها 5 فضيات وبرونزيتان.

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين بالإنجاز، مشيراً إلى أنه تحقق بالإرادة الكاملة التي يمتلكها اللاعبون في التمثيل المشرف ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً.

وأهدى المهيري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقدم كل الدعم إلى أصحاب الهمم، وقال: هذا الإنجاز سيمثل دافعاً قوياً ومهماً للاعبين واللاعبات في البطولات العالمية المقبلة، خاصة أن مرحلة النتائج الجيدة تعني الكثير من الإيجابيات للمنتخب الذي يتطلع للحفاظ على النتائج، بعد أن بات منافساً قوياً على الألقاب.

وأشار المهيري إلى أن اللاعبين واللاعبات كانوا على مستوى التطلعات، وقدموا تضحيات كبيرة للوطن في هذا المحفل العالمي الكبير والمهم، وأضاف: فخورون بلاعبي منتخبنا الذي حصد 7 ميداليات، مما يجعلنا متأكدين أن رياضة المعاقين في الدولة تسير في الطريق الصحيح وتزداد تطوراً، موجهاً الشكر لجميع الأسر التي حرصت على الوجود في الاستقبال والذي جعل الاحتفالية عائلية والفرحة تسود الجميع. وتابع: الإنجاز الذي حققه منتخبنا يضاعف من مسؤولية الجميع لرسم صورة طيبة عن رياضة المعاقين في الدولة التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام». ... المزيد
     
 

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