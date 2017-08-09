«أصحاب الهمم» يعودون من بطولة العالم بـ 7 ميداليات

دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم أمس الأول، بعد مشاركتها في بطولة العالم للشباب التي استضافتها مدينة نوتويل السويسرية وشارك فيها 300 لاعب ولاعبة يمثلون 41 دولة تنافسوا في مسابقات ألعاب القوى. وشارك منتخبنا بوفد ضم 18 عضواً، منهم 8 لاعبين، برئاسة ماجد عبدالله العصيمي، نائب رئيس اتحاد رياضة المعاقين، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار دبي الدولي، حيث زينت أعناقهم بالورد، تقديراً للإنجاز المشرف في البطولة، بعد حصول المنتخب على 7 ميداليات، منها 5 فضيات وبرونزيتان.

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين بالإنجاز، مشيراً إلى أنه تحقق بالإرادة الكاملة التي يمتلكها اللاعبون في التمثيل المشرف ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً.

وأهدى المهيري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقدم كل الدعم إلى أصحاب الهمم، وقال: هذا الإنجاز سيمثل دافعاً قوياً ومهماً للاعبين واللاعبات في البطولات العالمية المقبلة، خاصة أن مرحلة النتائج الجيدة تعني الكثير من الإيجابيات للمنتخب الذي يتطلع للحفاظ على النتائج، بعد أن بات منافساً قوياً على الألقاب.