«فرَنت بيدج ماجازين»: قضية بريودي تفضح محور الشر القطري في أميركا

دينا محمود (لندن)

واصلت وسائل الإعلام الأميركية حملة انتقاداتها العنيفة ضد النظام القطري، على خلفية تصعيده لتحركاته الرامية لتشويه سمعة المناوئين لتوجهاته في داخل الولايات المتحدة من سياسيين وشخصياتٍ عامة، وذلك في ظل توالي الكشف عن مزيدٍ من الأدلة التي تثبت ضلوع الدوحة في عملية تجسسٍ وقرصنةٍ، استهدفت رجل الأعمال «إليوت بريودي»، وهو صديقٌ للرئيس دونالد ترامب، وأحد كبار جامعي التبرعات لصالح الحزب الجمهوري الحاكم.

وفي مقالٍ شديد اللهجة، نشره موقع «فرَنت بيدج ماجازين» الإلكتروني الأميركي، أكد الكاتب «دانييل جرينفيلد» أن الحملات التي تشنها قطر للتشهير برافضي سياساتها من الشخصيات الأميركية، بلغت «منعطفاً مُنذراً بالسوء» عندما تعرضت حسابات بريدٍ إلكترونيٍ تخص «بريودي»، للقرصنة قبل شهور على يد أشخاصٍ يؤكد القيادي الجمهوري البارز أنهم «عملاءٌ قطريون».

وأبرز «جرينفيلد» تشديد المتحدث باسم «إليوت بريودي» - الذي كان يشغل منصب نائب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري - على أن في جعبة هذا الرجل أدلةً تثبت صحة اتهاماته للقطريين وعملائهم في أميركا، وقوله في هذا الشأن: «إن لديه سبباً للاعتقاد بأن عملية الاختراق (الإلكتروني)، حظيت برعايةٍ من جانب عملاء لقطر مسجلين (لدى السلطات الأميركية) وغير مسجلين لديها أيضاً، ونُفذت على يد هؤلاء أيضاً».

ولم يغفل المقال تأكيد المتحدث على أن عملية التجسس تلك تمت من أجل «معاقبة بريودي على معارضته القوية» لإرهاب الدولة الذي يرعاه «نظام الحمدين»، وهي المعارضة التي تتمثل في إدلائه بالكثير من التصريحات التي تنتقد علناً السياسات التخريبية والطائشة للسلطات القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.