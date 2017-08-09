بداية قوية لمنتخبنا في منافسات «الماستر»

دبي (الاتحاد)

تصدر منتخبنا للسنوكر مسابقة «الماستر» ضمن منافسات مجموعته في بطولة العالم للسنوكر 6 كرات «فرق» والمقامة في محافظة البحر الأحمر المصرية، وذلك بعد تحقيقه انتصارين متتاليين وباتت آماله قوية في التأهل إلى الدور التالي.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأول بمشاركة فرق من 27 دولة، حيث تشارك الإمارات بفريقين في المنافسات، الأول الـ«الماستر» ويمثله حمد الجوكر قائد منتخبنا ومعه محمد شهاب، ويضم الثاني عيسى السيد وعبدالله العطار، وذلك ضمن منافسات الدور الأول «المجموعات».

ونجح منتخبنا لـ «الماستر» في تحقيق انطلاقة قوية من خلال فوزين كبيرين متتاليين على منتخب ويلز 5-صفر، وعلى منتخب مصر المستضيف 4-1، ليتصدر الفريق قمة مجموعته مع فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور التالي.

وفاز الفريق الثاني على نظيره البحرين 4-1، لكنه خسر مباراته الثانية أمام المنتخب المصري 2-3، على أن يخوض مباراة فاصلة وحاسمة أمام المنتخب الإيراني من أجل حسم بطاقة التأهل.

يذكر أن منافسات الفرق في البطولة انطلقت بعد نهاية منافسات الفردي التي توج بلقبها الويلزي داري مورجان الذي تغلب في المباراة النهائية على بطل الهند 6-4.