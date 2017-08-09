«الشارقة للألعاب الفردية» يبحث التعاون مع «التايكواندو»

الشارقة (الاتحاد)

بحث نادي الشارقة للألعاب الفردية سبل التعاون مع اتحاد التايكواندو، وذلك في اجتماع عقد في النادي خلال زيارة وفد الاتحاد، وتناول تطوير اللعبة ونجاحها ورفع أسهمها، خاصة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بها كونها تمثل أحد أهم عناصر الألعاب الفردية التي تجد إقبالا كبيراً.

وتمت أيضاً مناقشة جهود الاتحاد لاستضافة البطولات الدولية على صالة نادي الشارقة وأثر ذلك في توفير بيئة مثالية للاعبي الأندية بشكل عام والشارقة بشكل خاص، واتفق على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق.

حضر الاجتماع المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر محمد بن عاشور عضو مجلس الإدارة، وعبدالله حاتم مدرب فريق التايكواندو بالنادي، فيما ضم وفد الاتحاد زايد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومحمد إسحاق السكرتير الفني للاتحاد.

وأكد زايد خليفة السويدي أن هناك خطوات منظمة للعمل على أرض الواقع وجدية في التعاطي الذي يمكنني من القول إن نادي الشارقة الرياضي لديه المقومات لصناعة لاعبين على مستوى عالي والمشاركة معنا في تنظيم أي من البطولات في المستقبل ونأمل أن يكون التعاون بيننا مثمراً في النواحي الفنية التي تدفع باللعبة إلى الأمام».

من جانبه، عبر سليمان الهاجري عن سعادته بالزيارة التي تؤكد تواصل الاتحاد مع الأندية لبحث سبل التطوير وتقديم الدعم، مشيراً إلى أن ثمار التعاون ستصب في خانة تحقيق النتائج الإيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال: حريصون على التعاون مع جميع الاتحادات لتطوير اللاعبين وإيجاد بيئة رياضية مثالية يتم من خلالها صقل المواهب وتطوير مستوى اللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة، مما يعد ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في صناعة أبطال يعتلون منصات التتويج في جميع المحافل الرياضية.