650 لاعباً على رقعة «أبوظبي الدولي للشطرنج»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة عن تفاصيل النسخة الـ 24 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، حيث وصل عدد المشاركين في الحدث إلى 650 لاعباً ولاعبة من 57 دولة مقسمين على 4 بطولات مختلفة. ويقام المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينطلق الأحد المقبل.

وتشهد بطولة الأساتذة الدولية مشاركة 102 من حملة الألقاب الدولية الرفيعة من بينهم 41 أستاذاً دولياً كبيراً، و40 أستاذاً دولياً، و10 أساتذة اتحاد دولي، و9 أساتذة دوليين كبار، فيما تشهد البطولة الدولية المفتوحة مشاركة المصنفين أقل من 2100 بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة. ويشارك في بطولة الناشئين 120 لاعباً ولاعبة، وفي بطولة الشطرنج الخاطف 200 لاعب ولاعبة، و40 لاعباً في بطولة الشطرنج العائلي و20 لاعباً في بطولة حماة الوطن الخاصة، ومن المنتظر أن يزيد العدد في الأيام المقبلة في بطولة حماة الوطن والشطرنج الخاطف والشطرنج العائلي التي يتواصل التسجيل فيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول في فندق دوسن تاني في أبوظبي، بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس النادي، وخالد السويدي رئيس قسم العلاقات العامة في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد الحميري رئيس العلاقات العامة في نادي تراث الإمارات، وبلال مصطفى مدير عام شركة محمد رسول خوري، وسعيد الرئيسي ممثل شركة مياه واي ويرا، وسعيد أحمد محمود رئيس لجنة الحكام.

وتنطلق المنافسات مساء الأحد المقبل في صالة فندق دوست تاني، وتختتم 23 الشهر الجاري، وتضم قائمة المشاركين نخبة من ألمع نجوم اللعبة على مستوى العالم، حيث يوجد 446 مشاركاً من أصحاب التصنيف الدولي من بينهم 132 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.