منتخبنا ينتزع برونزية «التراب»

حسن رفعت (أستانا)

انتزع منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» الميدالية البرونزية، بعد أن حل ثالثاً في بطولة آسيا السابعة للرماية والمقامة حالياً في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وتستمر حتى الأحد المقبل. وحقق رماتنا الثلاثة في الجولات الخمس 331 طبقاً، فيما نال الميدالية الذهبية المنتخب الكويتي بعد أن تصدر البطولة برصيد 350 طبقاً، وتلاه المنتخب اللبناني ثانياً ونال الميدالية الفضية برصيد 336 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي، أبعد الشوت أوف «الطلقات الذهبية» حمد بن مجرن الكندي من التأهل إلى النهائيات، بعد أن تساوى في رصيده مع الكويتي خالد المضف بطل العالم الأسبق، واللبناني آلان موسى 114 طبقاً، ليتأهل كل من المضف وموسى.

وحقق سيف الشامسي 107 أطباق، وحقق عبد الله بوهليبة 109 أطباق، وحقق ظاهر العرياني 115 طبقاً ووليد العرياني 111 طبقاً.

وتوج الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان بطلاً، ونال الميدالية الذهبية بعد صراع مع مواطنه صاحب الميدالية الفضية طلال الرشيدي، فيما نال الميدالية البرونزية الهندي كينان.

أشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع للرماية، بتحقيق منتخبنا المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية.

وقال: المنافسة في بطولة التراب باتت صعبة، حيث ظهر نجوم جدد على صعيدها، الأمر الذي يدفع رماتنا وأقرانهم إلى بذل المزيد من الجهد في المستقبل للمنافسة.