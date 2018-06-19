القوات المسلحة: إيران تدعم الحوثيين بالأسلحة والتقنيات الحديثة

عمر الأحمد (أبوظبي)

عقدت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤتمراً صحفياً للكشف عن بعض الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم ضبطها بحوزة ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، والتي تدل على تورط إيران في دعم هذه الميليشيات وضلوعها في العمليات الإرهابية في اليمن، وعرضها لوسائل الإعلام المختلفة.

وأكد ممثل القوات المسلحة المشاركة في «عاصفة الحزم» ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه برغم أنها ميليشيات غير تابعة للدولة إلا أنها تتمتع بقدرات متطورة، كامتلاكها للصواريخ البالستية، والطائرات بدون طيار، والعبوات الناسفة، والأسلحة المضادة للدبابات، والألغام البحرية، وغيرها من مختلف صنوف الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن جميع الأدلة تدل على أن إيران هي التي تقدم هذه المساعدة الخارجية، لافتاً إلى وجود تشابه كبير بما تم رصده من قبل ميليشيات «حزب الله» وفي العراق أيضاً، مضيفاً أنه تم التحقق من هذه الأسلحة وتأكيدها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى الخبراء المستقلين.

وذكر ممثل القوات المسلحة، أن المختصين في القوات المسلحة أكدوا وجود دلائل أخرى تشير إلى الضلوع الإيراني في التدخل بدعم الحوثيين، بالإضافة إلى تقارير من الأمم المتحدة ودول أخرى ومعاهد متخصصة أكدت هذه الدلائل عن طريق تتبع هذه الأسلحة ومعرفة تاريخ الصنع ووجود شحنات تم تفتيشها من قبل الدول والتي تؤكد وجود هذا التدخل. وأضاف أن هناك دلائل وقرائن أخرى تثبت تورط إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، منها كتابات الشرح على الأسلحة والتي هي باللغة الفارسية، مفسراً ذلك بوجود أشخاص على أرض العمليات لدى الحوثيين يتقنون اللغة الفارسية، مما يشير إلى وجود إيرانيين أو من يتواطأ مع النظام الإيراني، كما أن القطع إيرانية الصنع، وأن الأنظمة والمكونات المضبوطة متسقة مع الأسلحة الموثقة المستخدمة من قبل وكلاء النظام الإيراني في العراق، وسوريا، ولبنان، وغيرها من الدول. بالإضافة إلى معدات الاستخدام المزدوج لغرض صنع قذائف «صاروخية/‏‏ صاروخية»، مشيراً إلى أن بعض هذه المواد تم ضبطها أثناء تهريبها إلى اليمن. وأشار ممثل القوات المسلحة إلى أن أساليب المليشيات الحوثية تتغير وتتطور باستمرار في ساحة القتال مما يؤكد وجود جهات خارجية تدعم هذه الجماعة ومستفيدة من إطالة أمد هذه الحرب. وقال: «تم ملاحظة تطور تقنيات الحوثيين مما يفسر وجود الدعم الإيراني لهذه الجماعة ووجود خبراء على أرض العمليات لتطوير هذه المعدات». وأشار إلى دليل آخر وهو أن بعض القطع التي تم الحصول عليها وتوثيقها تحتوي على خزانات وقود تستخدم في صواريخ من نوع «سكود بي»، والتي هي في إيران ودول أخرى قريبة منها.

وأكد ممثل القوات المسلحة أنه برغم تطور أساليب الحوثيين إلا أن التدابير المضادة التي اتخذتها قوات التحالف العربي أثبتت فعاليتها ضد هذه التهديدات، وتم مواجهتها بشكل فعال والذي ظهر جلياً في إسقاط الطائرات بدون طيار.