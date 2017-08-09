خطة أوروجواي في منزل ميسي

مدريد (د ب أ)

استقبل ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني أمس، مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي في منزله، للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا. واستضاف ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، سامباولي ومساعده سيباستيان بيكاسيسي في منزله، عقب التدريب الصباحي لبرشلونة.

ويتوجه المنتخب الأرجنتيني لملاقاة أوروجواي في مونتفيديو في 31 أغسطس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس بـ «22 نقطة» في تصفيات قارة أميركا الجنوبية ويحتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة في مواجهته أمام أوروجواي قبل ملاقاة فنزويلا وبيرو والإكوادور. وقضى ميسي 3 ساعات مع مدربه، حيث شاهدا تسجيلات فيديو لمنتخب أوروجواي وتحدثا عن طريقة اللعب الأفضل للمباراة المقبلة.

وستكون المباراة أمام أوروجواي البداية الرسمية لسامباولي مع المنتخب الأرجنتيني، بعد خلافته لإدجاردو باوزا، كما أنها ستمثل عودة ميسي لصفوف الفريق بعد رفع عقوبة الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».