جوارديولا يترقب عودة جندوجان

لندن (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يتمنى استكمال لاعبه إيلكاي جندوجان مرحلة التعافي من إصابة طويلة واللعب أمام جيرونا في لقاء ودي الأسبوع المقبل. وشارك جندوجان في 16 مباراة مع سيتي الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الربط الصليبي للركبة في ديسمبر الماضي.

وقال جوارديولا لموقع مانشستر سيتي على الإنترنت: «أعتقد أنه بات قريباً من العودة، وأضاف: ربما يشارك لبعض الدقائق أمام جيرونا، لا أعرف ما سيحدث وسنسأل الطبيب لأنه غاب بكل تأكيد لفترة طويلة». وتابع: «لا نريد المخاطرة بأي شكل، يجب أن يكون قوياً بكل تأكيد وهو صاحب إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب».

ويبدأ سيتي مشواره في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل، قبل أن يقيم معسكراً قصيراً في إسبانيا ويواجه فريق جيرونا ودياً.