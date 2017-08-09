والكوت: «الدبابة» سيغير من أوضاعنا

لندن (أ ف ب)

رشح المهاجم الدولي الإنجليزي تيو والكوت زميله الجديد في أرسنال المدافع البوسني «الدبابة» سياد كولازيناتش للعب دور مؤثر في الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه في ظهوره الأول مع النادي اللندني. وانضم كولازيناتش إلى أرسنال هذا الصيف كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع شالكة الألماني، وخاض الأحد ضد تشيلسي في درع المجتمع مباراته الأولى مع فريق المدرب الفرنسي ارسين فينجر.

واستفاد البوسني البالغ 24 عاماً من إصابة قلب الدفاع الألماني بير ميرتيساكر خلال الشوط الأول من اللقاء، لتسجيل بدايته مع الفريق اللندني، وقدم أداءً لافتاً من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وتوج ذلك بتسجيله هدف التعادل، ممهداً الطريق أمام أرسنال لإحراز درع المجتمع بركلات الترجيح.

ويشغل كولازيناتش عادة مركز الظهير الأيسر لكنه أظهر قدرته على شغل أكثر من مركز من خلال اللعب في قلب الدفاع مكان ميرتيساكر.

وترك البوسني انطباعاً جيداً عند والكوت، الذي أشاد بزميله الجديد قائلاً: يبدو سياد كدبابة. من الصعب تخطيه. سماته البدنية ستلعب دوراً مؤثراً بالنسبة لنا هذا الموسم.