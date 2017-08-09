«البارسا» يُكرم ضحايا تشابيكوينسي بخماسية ودية

برشلونة (أ ف ب)
كرم برشلونة الإسباني ضيفه تشابيكوينسي البرازيلي، بالفوز عليه بخماسية نظيفة، في لقاء ودي أداه النادي الكتالوني تكريماً لضحايا النادي البرازيلي، الذي لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة العام الماضي، وكان الأول لبرشلونة بعد انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.
وفقد تشابيكوينسي 19 لاعباً و24 من مسؤوليه وأعضائه في 28 نوفمبر 2016، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم في ميديين الكولومبية، في طريقهم لمواجهة أتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة كأس أميركا الجنوبية «سوداميريكانا»، الموازية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». ونجا من الحادث الذي راح ضحيته 71 شخصاً (من أصل 77 راكباً)، ثلاثة لاعبين فقط.
|
ونال روشيل الذي استبدل في الدقيقة 35 وسط تصفيق حاد من مشجعي برشلونة، تذكاراً غالياً بعد المباراة، إذ تبادل قميصه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
|