«البارسا» يُكرم ضحايا تشابيكوينسي بخماسية ودية

برشلونة (أ ف ب)

كرم برشلونة الإسباني ضيفه تشابيكوينسي البرازيلي، بالفوز عليه بخماسية نظيفة، في لقاء ودي أداه النادي الكتالوني تكريماً لضحايا النادي البرازيلي، الذي لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة العام الماضي، وكان الأول لبرشلونة بعد انتقال نجمه البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وفقد تشابيكوينسي 19 لاعباً و24 من مسؤوليه وأعضائه في 28 نوفمبر 2016، عندما تحطمت الطائرة التي كانت تقلهم في ميديين الكولومبية، في طريقهم لمواجهة أتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة كأس أميركا الجنوبية «سوداميريكانا»، الموازية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج». ونجا من الحادث الذي راح ضحيته 71 شخصاً (من أصل 77 راكباً)، ثلاثة لاعبين فقط.

وكانت مباراة مؤثرة للفريق الزائر وقائده ألن روشيل، أحد الناجين من الكارثة، والذي انضم إليه الناجيان الآخران نييتو والحارس جاكسون فولمان الذي بترت ساقاه في الحادث. وبدا التأثر واضحاً على نييتو وفولمان اللذين أعطيا إشارة انطلاق المباراة أمام 65 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات «كامب نو».

ونال روشيل الذي استبدل في الدقيقة 35 وسط تصفيق حاد من مشجعي برشلونة، تذكاراً غالياً بعد المباراة، إذ تبادل قميصه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.