الوصل يواجه «لا بالونا» في ثاني تجاربه الإسبانية

وليد فاروق (دبي)

يخوض فريق الوصل اليوم ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بمدنية ملقا الإسبانية، حيث يواجه فريق لا بالونا، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية، في تجربة جديدة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، قبل أقل من أسبوع من نهاية المعسكر الخارجي والعودة إلى دبي والمقرر لها منتصف أغسطس الجاري. ومن المنتظر أن يشرك الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الإمبراطور» مجموعة جديدة من اللاعبين، الذين غابوا مباراة غرناطة الماضية، علاوة على بعض اللاعبين الذين شاركوا في أجزاء بسيطة من المباراة السابقة.

يذكر أن الوصل كان قد خسر مباراته الأولى في معسكره الحالي أمام غرناطة بنتيجة 1-2، بعد تجربة طيبة أشرك فيها أروابارينا 21 لاعباً من اللاعبين المتواجدين معه، وذلك على مدار شوطي اللقاء، من بينهم اللاعبون الجدد المنضمون حديثاً إلى قائمة «الإمبراطور» وهم تحديداً الأسترالي أنتوني كاسيريس ومحمد سرور وسالم العزيزي، وأحدث الوجوه المنضمة وهو اللاعب عبد الله النقبي، حيث أشركهم المدرب جميعاً في فترات متفرقة من اللقاء.

وسيختتم الوصل سلسلة مبارياته الودية بمواجهة فريق ماربيلا الأحد المقبل، قبل العودة إلى دبي بعد خوض معسكر خارجي شمل محطتين أوروبيتين، هما مدينة ميونيخ الألمانية والتي قضى فيها الفريق 12 يوماً، قبل أن يتوجه إلى محطته الحالية في مدينة ملقا الإسبانية والتي تستمر على مدار ما يقرب من الأسبوعين.