المقاومة اليمنية تحرر مطار الحديدة وقرية «المنظر»

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

أحكمت المقاومة اليمنية المشتركة، أمس، سيطرتها على مطار الحديدة، إثر عملية عسكرية خاطفة دكت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط فرار عدد كبير من مسلحيها ومصرع العشرات في صفوفها على وقع نيران المقاومة، وذلك بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة، وداخل المباني في ضربة قاصمة وموجعة لعناصر الميليشيات وقياداتها، فيما لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية لمطار الحديدة.

واكتظت المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة الحديدة بجثث القتلى والجرحى التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الواصلة من جبهات القتال في المحافظة.

وأشارت مصادر صحية في الحديدة أن الميليشيات الحوثية أعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات الحديدة لاستقبال الجرحى وجثث القتلى القادمين من جبهة المطار والجبهات الأخرى في جنوب المحافظة، موضحةً أن المستشفيات باتت مكتظة بالجثث، ولم تعد تستوعب أي أعداد أخرى ما دفع بالميليشيات إلى نقل الجرحى الواصلين باتجاه صنعاء. وقال أحد الأطباء إن «الحوثيين يجبرون إدارات المستشفيات والأطباء على العمل لمصلحتهم وعلاج جرحاهم»، موضحة أن الأعداد كبيرة التي تصل وأن بعض الحالات يتم علاجها في الممرات.

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة تطهير مطار الحديدة ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بشكل عشوائي في محاولات منها لتأخير تقدم القوات داخل المطار. كما نجحت قوات المقاومة المشتركة في السيطرة الكاملة على قرية «المنظر» غربي مطار الحديدة التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي في ضربات دقيقة وحاسمة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد» سيطرة القوات المشتركة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية على مطار الحديدة بغطاء جوي من التحالف العربي الذي نفذ نحو 40 غارة على مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية في المطار ومحيطه.