الجزيرة يبحث عن وديات داخلية

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت مساء أمس الأول، المرحلة الثالثة بمعسكر الجزيرة الخارجي بهولندا، استعداداً للموسم الجديد، حيث رفع الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات الحمل التدريبي على اللاعبين، خاصة في النواحي البدنية بهدف تجهيز اللاعبين بشكل قوي قبل بداية الموسم، وكان الفريق قد خاض 4 مباريات ودية خلال فترة المعسكر.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى العاصمة أبوظبي مساء الجمعة المقبل، يحصل بعدها اللاعبون على راحة قصيرة، ثم تبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد.

ويبحث الجهاز الفني عن إقامة مجموعة من المباريات الودية خلال فترة الإعداد الداخلية، قبل انطلاقة الموسم بمباريات كأس الخليج العربي بداية الشهر المقبل.

وشهدت المباريات الودية التي خاضها فخر أبوظبي مشاركة الصفقات الجديدة للفريق، أبرزها النجم أحمد خليل مهاجم الأهلي المنتقل حديثاً إلى صفوف الفريق، كما شهدت تألق مجموعة من اللاعبين الجدد على رأسهم الأوزبكي حيدروف ولاعب الوسط الجديد لاسانا ديارا.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة اسم الأجنبي الرابع في صفوف الفريق، بعد التعاقد مع لاسانا ديار ورشيدوف والإبقاء على المغربي مبارك بوصوفة.

وخاض الجزيرة مباراته الأخيرة في المعسكر الخارجي أمام فريق جو أهيد، أحد فرق الدوري الهولندي الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وسجل هدف الجزيرة علي مبخوت من ضربة جزاء حصل عليها أحمد ربيع خلال الشوط الأول من المباراة.​