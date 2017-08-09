«المسابقات» تضع آليات التنظيم المتميز لكأس «عام زايد»

معتز الشامي (دبي)

نالت مبادرة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بإطلاق اسم «عام زايد»، على مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، أصداء واسعة بالساحة الرياضية، حيث تفاعل الجميع مع تلك المبادرة الوطنية، التي تخلد اسم الوالد والمؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة مرور ذكرى 100 عام على ميلاده، لاسيما وأن الإطلاق يأتي تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، باعتبار عام 2018 «عام زايد»، وتوجيهات سموه الكريمة لجميع المؤسسات والأفراد في الدولة لتبني المبادرات التي ترسخ للقيم والأسس الأصيلة، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، في نفوس أبناء الإمارات وعلى مختلف الصعد والمجالات.

وتفيد المتابعات أن اللجنة تناقش خلال اجتماعها المقبل، تحديد الآليات التي يمكن أن يتم تطبيقها مع نسخة العام المقبل للبطولة، التي تضمن خروج البطولة بشكل متميز، خصوصاً وأنها ترتبط باسم «زايد»، بما يجعل للبطولة رونقاً وقيمة خاصة، فضلاً عن الاهتمام بالجوانب التنظيمية، وغيرها من التعديلات الجديدة المتوقع أن تشهدها البطولة، فيما تطبيق نظام جديد للقرعة مع كل دور للبطولة، وتوزيع مكافآت على الفرق في الأدوار قبل النهائية، وغيرها من المبادرات التي كانت اللجنة قد أطلقتها الموسم الماضي، ليتم تطبيقها الموسم المقبل.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني بمقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء اللجنة، وقررت إطلاق عام زايد، على نسخة كأس رئيس الدولة العام الجديد.

ويرغب مجلس إدارة الاتحاد، في تعزيز قيمة تلك المبادرة، عبر تحويل البطولة لاحتفالية في حب الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لاسيما وأن الدولة بجميع هيئاتها ومؤسساتها، بالإضافة للمواطنين والمقيمين، سيكونوا في احتفال بالتبعية بنفس المبادرة، فضلاً عن الاهتمام بأن يظهر دوري الأولى الموسم المقبل في حلة مختلفة.

ومن جانبه ثمن إبراهيم النمر، الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، مبادرة إطلاق عام زايد على أغلى البطولات، بطولة صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة ولجانه دائماً سباقون، لتقديم المبادرات الوطنية، التي تحدث تأثيراً إيجابياً بين مختلف أطياف عشاق الكرة الإماراتية، مؤكداً أن ارتباط اسم زايد بعام 2018 سيجعله عام الخير بكل تأكيد، كما أن ارتباط البطولة الموسم الجديد باسم الوالد والمؤسس، يعتبر أكبر اعتراف بفضل زايد على كل الأجيال، إضافة إلى مواقف تاريخية لا تنسى مع كل من حوله، ولفت إلى أن ما قدمه المغفور له الشيخ زايد، للرياضة والرياضيين لا يمكن حصره، حيث أسس لمنظومة رياضية متكاملة من خلال مبادراته وتوجيهاته والتي وصلت بالرياضة الإماراتية إلى مصاف العالمية.

وأضاف النمر: اتحاد الكرة يولي رعاية كبيرة لبطولاته بشكل عام، سواء دوري الخليج العربي للمحترفين، أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أو دوري الدرجة الأولى، مروراً بدوريات المراحل السنية التي تعتبر المنبع للمواهب الإماراتية، حيث سيشهد العام المقبل العديد من الفاعليات والأنشطة، فضلا عن المبادرات الهادفة إلى التطوير بشكل مستدام ومستمر، في مختلف البطولات».