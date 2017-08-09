ريجيكامب: السوبر أول أهدافي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أدى الوحدة أمس أول تدريباته في معسكره الخارجي في منطقة ويرفنوينج بالنمسا، بمشاركة 23 لاعباً من قائمة الفريق المعلنة لخوض الموسم الجديد، بينما تخلف الثلاثي، خليل إبراهيم وخالد الظنحاني المرتبطان بدورة في الخدمة الوطنية، وحمدان الكمالي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي.

وغادر الفريق صباح أمس عبر مطار أبوظبي، ليدخل معسكراً إعدادياً يستمر حتى 29 من الشهر الحالي، وتتخلله 5 مباريات ودية، يعود بعدها لاستكمال إعداده للموسم في ملعبه وخوض مباراتين وديتين قبل لقاء شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، ويغادر 12 سبتمبر إلى القاهرة لخوض مباراة السوبر التي تجمعه مع الجزيرة منتصف الشهر نفسه.

وأكد الروماني لورنيت ريجيكامب مدرب الفريق، أن مران الأمس، هو الأول للفريق بهذا العدد من اللاعبين، منذ تجمعه في العاشر من يوليو الماضي، بعد أن انضم للمعسكر لاعبو المنتخبين الأول والأولمبي، مشيراً إلى أن المعسكر تعترضه مشكلة وحيدة وهي أن الدوليين سيخوضون مباراتين فقط مع الفريق يومي 15 و18، مع فريقين، درجة أولى وآخر بالدوري النمساوي، قبل أن ينضموا إلى تجمع المنتخب الوطني.

وقال المدرب الروماني في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: بدأنا في الإعداد من فترة، والعمل حالياً يمر بشكل أفضل في ظل وجود معظم اللاعبين، باستثناء خليل والظنحاني اللذين سيلتحقان بالمعسكر بعد انطلاقته، وقال: الوحدة يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين مواطنين وأجانب يتميزون بالمهارة والقدرة علي التأقلم، وأسعى خلال الفترة القادمة لاستغلال المعسكر في الوصول بحالة الفريق البدنية والفنية إلى الأفضل.