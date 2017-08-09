«الحكام» تجهز «قضاة الملاعب» بخطة «غير مسبوقة»

معتز الشامي (دبي)

بدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تنفيذ خطة إعداد «غير مسبوقة» لتأهيل قضاة الملاعب لبداية الموسم الجديد، والتي انطلقت بالمرحلة الثانية المتضمنة سفر القضاة لمعسكري ألمانيا وصربيا أول أمس. وكانت المرحلة الأولى قد بدأت قبل شهر، عبر معسكرات داخلية مفتوحة، في مختلف مراكز التدريب الخاصة بالحكام داخل الدولة، وشملت الاهتمام بتنفيذ برنامج بدني وفني تحت إشراف الأطقم الإدارية والفنية باللجنة، وبالتنسيق مع الإنجليزي ستيف بنيت المدير الفني للحكام.

وشهدت المعسكرات الداخلية تنفيذ عدد من التكتيكات والاختبارات البدنية والفنية، التي كشفت وصول الجانب الأعظم من القضاة إلى مرحلة متقدمة على المستوي الفني واللياقة البدنية، قبل بدء المرحلة الثانية التي تتضمن معسكر ألمانيا بالنسبة لحكام النخبة والأولى، وصربيا لقضاة المراحل.

وتفيد المتابعات أن اللجنة قد أبرمت اتفاقات مع خبراء في تقنية الفيديو، لبدء تطبيقها محلياً الموسم المقبل، حتى يتعود القضاة على الآلية الجديدة للتطبيق، كما تم الاتفاق مع خبراء في تطوير المستوى الفني للقضاة المساعدين وحاملي الراية، عبر ورش عمل ومحاضرات خاصة بهم، بهدف تطوير مستوياتهم جنباً إلى جنب مع قضاة الساحة، حيث ترغب اللجنة في تطبيق خطة شاملة تضمن الوصول بالحكام لأبعد مدى.

ويستمر المعسكر الخارجي لقضاة ملاعبنا حتى يوم 23 الجاري، في إطار تجهيز الحكام، مبكراً للمشاركات المقبلة، سواء على صعيد المسابقات المحلية، أو المشاركات الخارجية، قارياً وإقليمياً، كما تغادر البعثة الثانية من أصحاب الصافرة «المراحل السنية» يوم السبت المقبل، إلى صربيا لإقامة معسكرهم الخارجي ويستمر حتى 24 الجاري بمشاركة 36 حكماً.