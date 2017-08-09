باوزا يدشن جولة أوروبا بمتابعة الجزيرة في هولندا

دبي (الاتحاد)
غادر دبي أمس إدجاردو باوزا، المدير الفني الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني الأول، يرافقه مساعده لويس جابريل إلى أوروبا، وذلك لبدء جولته على معسكرات أنديتنا المقامة حالياً استعداداً للموسم الرياضي الجديد، وتشمل زياراته ثلاثة معسكرات هي: الجزيرة، والنصر، وشباب أهلي دبي، وتأتي هذه الزيارات ضمن توجهات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، بضرورة التواصل وتبادل للأفكار والرؤى بين المديرالفني لمنتخبنا الوطني ومدربي الأندية، للتنسيق والتعاون فيما يتعلق بتطوير المستوى البدني والفني للاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الأبيض.
وسيشهد باوزا فور وصوله إلى هولندا اليوم المباراة الودية لنادي الجزيرة مع نادي «دي تيفورس» الهولندي مساء اليوم، فيما سيغادر في اليوم التالي إلى المجر، حيث معسكر نادي النصر، ليشهد مباراة «العميد» الودية أمام نادي زيلينا، بعدها يعود المدرب الأرجنتيني باوزا ومساعده إلى هولندا، حيث معسكر شباب أهلي دبي، لحضور مباراته الودية مع نادي إيندهوفن يوم الجمعة المقبل.
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وبدأ باوزا والذي تسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني في شهر مايو الماضي، جهوده في تشكيل منتخب يمثل مستقبل الكرة الإماراتية في الاستحقاقات المقبلة، حيث أكد في مناسبات مختلفة أن عمله مع «الأبيض» لا يقتصر فقط على ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وإنما يتعدى ذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية التي تزخر بها الكرة الإماراتية في الأندية والمنتخبات، وتفعيل عملية التصعيد خاصة من المنتخب السابق تحت 23 سنة، والذي يضم أسماء تبشر بمستقبل واعد من خلال الاهتمام بها وصقلها ومنحها الثقة المطلوبة.
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ومن المنتظر أن يتجمع المنتخب الوطني الأول في 18 من الشهر الجاري، على أن يلتحق لاعبو العين بالمعسكر، بعد فراغهم من مهمتهم الآسيوية، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة السعودية والعراق ضمن تصفيات المونديال.