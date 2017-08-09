باوزا يدشن جولة أوروبا بمتابعة الجزيرة في هولندا

دبي (الاتحاد)

غادر دبي أمس إدجاردو باوزا، المدير الفني الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني الأول، يرافقه مساعده لويس جابريل إلى أوروبا، وذلك لبدء جولته على معسكرات أنديتنا المقامة حالياً استعداداً للموسم الرياضي الجديد، وتشمل زياراته ثلاثة معسكرات هي: الجزيرة، والنصر، وشباب أهلي دبي، وتأتي هذه الزيارات ضمن توجهات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، بضرورة التواصل وتبادل للأفكار والرؤى بين المديرالفني لمنتخبنا الوطني ومدربي الأندية، للتنسيق والتعاون فيما يتعلق بتطوير المستوى البدني والفني للاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الأبيض.

وسيشهد باوزا فور وصوله إلى هولندا اليوم المباراة الودية لنادي الجزيرة مع نادي «دي تيفورس» الهولندي مساء اليوم، فيما سيغادر في اليوم التالي إلى المجر، حيث معسكر نادي النصر، ليشهد مباراة «العميد» الودية أمام نادي زيلينا، بعدها يعود المدرب الأرجنتيني باوزا ومساعده إلى هولندا، حيث معسكر شباب أهلي دبي، لحضور مباراته الودية مع نادي إيندهوفن يوم الجمعة المقبل.

ويسعى المدير الفني لمنتخبنا الوطني من خلال هذه الزيارات، للاطلاع عن كثب على مستوى وأداء اللاعبين ومدى أهلية بعضهم للانضمام إلى المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، إضافة للاجتماع مع مدربي هذه الأندية والجلوس معهم ومناقشتهم وتبادل الأفكار والمقترحات حول الخطط التدريبية والتطويرية، بما يصب في مصلحة تطوير مستوى اللاعبين، ويعود بالفائدة الإيجابية للمنتخب الوطني وللأندية على حدٍ سواء.

وبدأ باوزا والذي تسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني في شهر مايو الماضي، جهوده في تشكيل منتخب يمثل مستقبل الكرة الإماراتية في الاستحقاقات المقبلة، حيث أكد في مناسبات مختلفة أن عمله مع «الأبيض» لا يقتصر فقط على ما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وإنما يتعدى ذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية التي تزخر بها الكرة الإماراتية في الأندية والمنتخبات، وتفعيل عملية التصعيد خاصة من المنتخب السابق تحت 23 سنة، والذي يضم أسماء تبشر بمستقبل واعد من خلال الاهتمام بها وصقلها ومنحها الثقة المطلوبة.

ويستعد المنتخب الأول بقيادة باوزا لمباراتي المنتخب السعودي في 29 أغسطس الجاري، والمنتخب العراقي في 5 سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال الروسي 2018، فيما يستمر المدير الفني للأبيض في خطته التطويرية للارتقاء بمستوى المنتخب الوطني وإعداده بطريقة مثالية للاستحقاقات المقبلة، ومنها كأس الخليج، إضافة إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.

ومن المنتظر أن يتجمع المنتخب الوطني الأول في 18 من الشهر الجاري، على أن يلتحق لاعبو العين بالمعسكر، بعد فراغهم من مهمتهم الآسيوية، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة السعودية والعراق ضمن تصفيات المونديال.