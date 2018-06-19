فرنسا وألمانيا والسويد وكندا في مهرجان أغادير للوثائقي

محمد نجيم (الرباط)

تشارك العديد من الدول الأوروبية والعربية في الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، والتي تنطلق بمدينة أغادير، ابتداء من يوم 19 يونيو الجاري، وتستمر حتى 23 منه. ومن بين تلك الدول التي تشارك في هذا المهرجان الذي، اختار أن يُكرم بعض رواد السينما الوثائقية في المغرب والاحتفاء بعالمة الاجتماع المغربية المعروفة سمية نعمان جسوس وعرض فيلمين قصيرين يعودان لسنوات الستينيات من القرن الماضي، وهما «العودة إلى أغادير»، و«المعيل».

كما يحتفي المهرجان بالسيدة لطیفة بن زیاتن، تطوانیة الأصل، التي أسست سنة 2012، جمعیّة عماد بن زیاتن للشباب والسلام، وستحضُر لطیفة المهرجان لتعرض شریطاً وثائقیّاً تحت عنوان «لطیفة، في قلب المعركة»، والمكرس للحدیث عن نشاطها انتصاراً لمبادئ التسامح والحوار بین الأدیان.

كما برمجت الدورة العاشرة للمهرجان مسابقة للأفلام الطویلة، وأخرى للأفلام القصیرة الأفریقیة والعربیة، فضلا عن استضافة جمعيات سینمائیة من إقلیم كیبیك بكندا، وفیدرالیة فالونیا بروكسیل والنرویج.

وسيتم عرض 27 فيلما وثائقياً، من بينها 9 أفلام وثائقية قصيرة يشارك بها أصحابها من دول: الدانمرك، ألمانيا، فرنسا، كندا، البرتغال، السويد، تونس، المغرب، والذي يشارك بفيلم «صمت الزنازين» لمخرجه محمد نبيل، وشريط «عودة إلى أغادير» لمخرجه محمد عفيفي، وفيلم «سيمان: روح في الأرض روح في السماء» لمخرجه أيوب أيت بيهي، وفيلم «في بيت أبي» لمخرجته فاطمة الوزاني، وأفلام أخرى من بلجيكا، النرويج، اليونان، هولندا ودول أخرى.