الأدب الجزائري في ‬الحقل «الفرانكوفوني»

مختار بوروينة (الجزائر)
أبرز الكاتبان الجامعيان، نجيب رضوان (جامعة كاليفورنيا بأمريكا) وايفات بناعيون- شميدت (جامعة يوركغلاندون بكندا) المكونات المميزة للأدب الجزائري وخاصيته في الحقل الأدبي «الفرانكوفوني» عن طريق تحليل التعبير الخاص بالواقع الاجتماعي والسياسي للوطن، وذلك في الطبعة الأولي لكتاب من 340 صفحة، خصصته «مجموعة جديدة حول تنوع وثراء الأدبيات المغاربية» لملف حول الكتاب الجزائريين «الفرنكوفونيين» المنحدرين من جميع الأجيال والذين يعرضون في مؤلفاتهم جوانب لأصالة كتابتهم بالغة الفرنسية. ويعد الكتاب -بحسب مؤلفيه- نتيجة تعاون دولي مع زملاء في مختلف بلدان المغرب العربي، ويجمع دراسات غير مسبوقة لباحثين يعملون في الجزائر والنمسا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وتميز الكتاب بثراء المراجع الببليوغرافية من خلال استعراض 16رواية لكتاب جزائريين من طرف الجامعيين الجزائريين والنمساويين والأمريكيين، فمن كاتب ياسين إلى زاهية رحماني، مروراً بمحمد ديب وآسيا جبار ورشيد بوجدرة ورشيد ميموني، قدم كل من هؤلاء الكتاب مساهمة في التحليل الاجتماعي والسياسي للعصر الذي عايشوه، حيث يسجل عن هؤلاء أنهم يعيشون ويتحدثون لغتهم الأم، ويكتبون بالفرنسية لأنها «لغة ترافقهم في كتابة عالمهم الداخلي منذ أمد طويل»، ويبررون أن استعمال اللغة الفرنسية يشكل تثمينا لتراثهم الثقافي مثلما ضمنه، نجيب رضوان، في كتابيه ‹التنوّع الأدبي بالجزائر›، و«رشيد ميموني بين الأدب والدفاع عن قضية.«
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بالمقابل، يتابع الأكاديمي، نجيب رضوان، «جزائرية الأدب بكندا» حيث تناول الخطوط الكبيرة التي سجلت تطور الحركة الأدبية المهاجرة في كندا، وبالضبط مساهمة المهاجرين وبالأخص «الفرانكفونيين» منهم في تخصيب الثقافة الكندية وإضفاء التنوّع عليها.
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ويسجل إن هذه الحركة الأدبية انطلقت شرارتها منذ سنوات الستينيات مع كتاب قدموا من بلجيكا وفرنسا وسويسرا إلى كندا، وزادت من قوّتها في سنوات الثمانينيات مع كّتاب من أصول الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، لتزيد ذروتها مع الكتّاب الإفريقيين والمغاربة في سنوات التسعينيات الذين اختاروا كندا كأرض مضيافة يعيشون فيها، يقدّمون بها أجمل أعمالهم التي تتّسم بالتنوّع الثقافي الذي سيعمل على بناء هوية جديدة وثرية في آن واحد