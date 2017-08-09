«ريا وسكينة».. مسرحية إماراتية في البحرين

عصام أبو القاسم (الشارقة)

انخرطت فرقة مسرح جلجامش في البحرين في «بروفات» مكثفة استعداداً لتقديم مسرحية «ريا وسكينة» للكاتب الإماراتي محسن سليمان، ومن إخراج البحرينية غادة الفيحاني، خلال عطلة عيد الأضحى المقبل، ويضم طاقم المسرحية التي ستقدم في قالب كوميدي، مجموعة من نجوم المسرح والدراما في المنامة، مثل عبد الله سويد وحمد عتيق.

وكان نص «ريا وسكينة» فاز بالجائزة الأولى في مسابقة للتأليف المسرحي نظمتها جمعية المسرحيين 2010، كما قدم العمل ضمن عروض مهرجان أيام الشارقة المسرحية بدورته العشرين بإخراج حسن رجب. ويضفي سليمان في عمله مسحة إماراتية على القصة الشعبية المصرية الشائعة، والتي كانت قدمت على المسرح المصري بالاسم نفسه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ويكتب محسن سليمان القصة القصيرة. وله في المسرح أيضاً: «لعبة البداية» و«جونو».