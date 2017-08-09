أحوال المسرح العربي وتحولاته في جديد «ذوات»

الشارقة (الاتحاد)

خصص العدد الجديد من مجلة «ذوات» (أغسطس 2017) الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود»، لجملة من قضايا المسرح العربي في أحواله وتحولاته. أعد ملف العدد الناقد والأكاديمي المغربي سعيد الناجي، رئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح، الذي قدم له بمقال بعنوان «هل يوجد مسرح عربي؟»، ويضم الملف أربعة مقالات هي: «المسرح العربي والسياسة؛ شقاء الوعي التجريبي» للناقد المسرحي السوداني عصام أبو القاسم، و«المسرح العربي بصيغة المؤنث: المسرح والجندر» للكاتبة والمخرجة المسرحية المصرية نورا أمين، و«الحساسيات الجديدة في الكتابة المسرحية العربية بين التجديد والتجريب، والاحتواء والتجاوز» للكاتب والأكاديمي المغربي سعيد كريمي، و«مسرح الطفل في الوطن العربي: تهاون في التأصيل.. واكتفاء بالهامش» للباحثة والناقدة المسرحية البحرينية زهرة المنصور، إضافة إلى شهادات لكتاب مسرحيين.

أما حوار الملف، فهو مع الناقد المسرحي والمغربي حسن المنيعي، ويتطرق إلى جملة من الموضوعات في إطار محور العدد. بالإضافة إلى الملف، يغطي العدد (39) من المجلة عبر الأبواب الثابتة موضوعه الأساسي.

وفي «بورتريه ذوات» صورة رفيعة للمسرحي التونسي الفاضل الجعايبي، صاحب التجربة المسرحية الفريدة، التي أشعت في تونس والعالم العربي وأوروبا متجاوزة الزمان والمكان. «البورتريه» من إنجاز الكاتب والإعلامي التونسي عيسى جابلي. وفي سؤال «ذوات» استقت الزميلة الصحفية الأردنية منى شكري آراء مجموعة من الباحثين والمسرحين العرب حول الدور الذي يضطلع به المسرح في مقاومة الإرهاب والتطرف.