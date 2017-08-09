«محمد بن راشد للمعرفة» مسيرة حافلة لتكريم الروَّاد على مستوى العالم

دبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات قمَّة المعرفة 2017، التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة 2017 في دورتها الرابعة، حيث تشكِّل الجائزة محوراً رئيساً لقمة المعرفة، يرسخ أهمية تكريم أصحاب الإنجازات والإسهامات النوعية في مجال نشر وإنتاج المعرفة على مستوى المنطقة والعالم، سعياً إلى بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات.

وأكَّد جمال بن حويرب، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن جائزة محمد بن راشد للمعرفة أضفت زخماً وأهمية كبرى لفعاليات قمة المعرفة منذ انطلاقتها الأولى، لكونها تجسد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تحفيز الإبداع والابتكار على المستويين المحلي والعالمي عبر رصد الجوائز المرموقة في مختلف المجالات.

وأوضح أنَّ جائزة متخصصة في مجال المعرفة بهذا الحجم وتحمل اسم صاحب السمو حاكم دبي، إنما تؤكد أهمية وقيمة المعرفة في حياة البشر بمختلف جوانبها، ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في عصر أصبحت فيه المعرفة عصب التطور وركيزة التقدم والنماء الاجتماعي، وحجر الزاوية لازدهار ورخاء الشعوب.

وخلال فعاليات الدورة الأخيرة من قمَّة المعرفة 2016، تقاسم جائزة محمد بن راشد للمعرفة، كل من ميليندا غيتس، الرئيس المشارك في مؤسَّسة بيل وميليندا غيتس، لدورها في توسيع فرص التعليم والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات وتطوير الحلول التي من شأنها مساعدة الأفراد على الارتقاء بمستوى معيشتهم والخروج من دائرة الفقر. إلى جانب فوز شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لإنجازاتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة المجدية تجارياً، وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في القطاع من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع وتحفيز الابتكار. إضافة إلى مؤسَّسة الفكر العربي التي ركزت جهودها في مجال التضامن الثقافي العربي وتعزيز هوية الأمة الحضارية.

ويُذْكَر أنَّ باب الترشح لجائزة محمد بن راشد للمعرفة ما زال مفتوحاً حتى نهاية أغسطس الجاري، ويتم قبول طلبات الترشيح المكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية فقط على الموقع الإلكترونـي www.knowledgeaward.com.

فيما أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أنه لن يتم قبول الطلبات التي لا تستوفي كامل الشروط. كما يحق لمجلس أمناء الجائزة سحب الجائزة من أي جهة نالتها في حال الإخلال بشروط الجائزة، أو الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي، أو الأمانة العلمية أو الملكية الفكرية أو أي إخلال آخر يراه مجلس الأمناء.