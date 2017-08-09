دبي، سنغافورة (رويترز)
قال مصدر مطلع في قطاع النفط لرويترز أمس، إن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية ستخفض مخصصات النفط الخام إلى عملائها في أنحاء العالم في سبتمبر المقبل بما لا يقل عن 520 ألف برميل يوميا للوفاء بالتزامها كبح تخمة الإمدادات العالمية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين من منظمة أوبك ومن خارجها يجرون اجتماعات لليوم الثاني في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط.
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وقال أحد المصادر إن لجنة تضم روسيا والكويت والسعودية بجانب مسؤولين من مقر أوبك في فيينا عقدوا اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات وقازاخستان وماليزيا.
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وقالت ست مصاف إنها أُبلغت بأول خفض للإمدادات منذ اتفاق منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين على خفض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير حتى مارس 2018.