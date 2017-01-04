«غرفة أبوظبي» تطلق مجموعة مختصة لقطاع التأمين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «مجموعة متخصصة لقطاع التأمين» تابعة للجنة قطاع الخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة.

وقال سند المقبالي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة قطاع الخدمات في غرفة أبوظبي، إن إطلاق مجموعة التأمين يأتي في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى دعم شركات التأمين العاملة في الإمارة الذي يعتبر من القطاعات المهمة، والتي تقدم خدماتها لكافة القطاعات والأنشطة الأخرى، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على دعم ومساعدة هذا القطاع لمواجهة التحديات وتعزيز دوره إلى جانب القطاع المالي لدعم عملية التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. وذكر المقبالي أن مجموعة التأمين التي ستعمل تحت مظلة لجنة قطاع الخدمات ستركز جهودها على تقوية الروابط والتواصل بينها وبين العاملين في قطاع التأمين، من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة ودور هذه المجموعة في توفير الحلول للشركات الخدمية، وبما يسهم في الارتقاء بأدائها، من خلال تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل والمساهمة ‬في ‬تطوير ‬التشريعات ‬والقوانين ‬الداعمة ‬للاقتصاد ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي.

وأشار المقبالي إلى أهمية الدور الذي ستلعبه مجموعة التأمين في دعم فعاليات وأنشطة شركات التأمين في أبوظبي، من خلال قيامها بالتعرف على التحديات التي يواجهها القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، ورصد ودراسة الظواهر التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الذي تمثله، مع تحليلها والعمل على مواجهتها وعقد اجتماعات مع المسؤولين، وتقديم الاقتراحات للجهات المعنية والمختصة بهدف المساهمة في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث التنموية والتطويرية ودراسة الأفكار للمشاريع الجديدة المتعلقة بنشاط التأمين، والتي تهدف إلى تنميته وتطويره وتشجيع الاستثمارات وتعريف المنتسبين بفرص الاستثمار الجديدة المتاحة وتقوية الروابط والاتصال بين الغرفة وأعضائها العاملين في هذا القطاع.

وأشاد المقبالي بالدور الذي تلعبه شركات التأمين في إمارة أبوظبي، وخاصة فيما يتعلق بتقديم خدمات تأمينية مناسبة تسهم في استمرارية عمل شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.