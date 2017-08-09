«رأس الخيمة الوطني» يطرح حلولاً لتمويل سلاسل التوريد

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، شراكة استراتيجية مع «إنفويس بازار»، وهي منصة التكنولوجيا المالية «Fintech» لتمويل سلسلة التوريد في دولة الإمارات. وتتيح هذه الشراكة للبنك المشاركة كمشتر «مستحق القبض» على معاملات تمويل سلسلة التوريد الناشئة عن شركة «إنفويس بازار» على منصتها.
ويعد بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يعقد شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية لتعزيز عروض البنك لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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من جانبه، قال أناند ناغراج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفويس بازار»: «نحن سعداء للغاية بأن يكون بنك رأس الخيمة الوطني البنك الشريك الأول في مسعانا، حيث أنه يعتبر واحداً من البنوك الأكثر نشاطاً وابتكاراً في المنطقة».