«رأس الخيمة الوطني» يطرح حلولاً لتمويل سلاسل التوريد

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، شراكة استراتيجية مع «إنفويس بازار»، وهي منصة التكنولوجيا المالية «Fintech» لتمويل سلسلة التوريد في دولة الإمارات. وتتيح هذه الشراكة للبنك المشاركة كمشتر «مستحق القبض» على معاملات تمويل سلسلة التوريد الناشئة عن شركة «إنفويس بازار» على منصتها.

ويعد بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يعقد شراكة مع منصة التكنولوجيا المالية لتعزيز عروض البنك لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «هذه الشراكة مهمة لنا في وقت نتوجه إلى مزيد من الرقمنة في عروضنا لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال. وهذا ما يؤدي إلى فتح قناة إقراض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى البنك أيضاً إلى توسيع نطاق هذه الشراكة من خلال استكشاف أوجه التعاون الأخرى لتحقيق الكفاءة في محفظة البنك حول خصم الفواتير».

من جانبه، قال أناند ناغراج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفويس بازار»: «نحن سعداء للغاية بأن يكون بنك رأس الخيمة الوطني البنك الشريك الأول في مسعانا، حيث أنه يعتبر واحداً من البنوك الأكثر نشاطاً وابتكاراً في المنطقة».