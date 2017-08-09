«أسماك» جديدة على مستوى الاسم والشعار والرمز

أبوظبي (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (أسماك) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تغيير اسم وشعار ورمز تداولها ليصبح الاسم الجديد للشركة «الشركة العالمية القابضة ش.م.ع»، وذلك بعد حصولها على جميع الموافقات من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع. وقد أخطرت إدارة الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بهذه التغييرات في رسالة رسمية، ليصبح رمز التداول الجديد في السوق (IHC).

يأتي هذا القرار الاستراتيجي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة الرامي إلى تنويع أنشطة واستثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاعات متعددة، بما يتماشى مع خططها المستقبلية وضمن سياسة الشفافية التي تعتمدها الشركة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستثمرين والعملاء. ويسهم القرار في تحفيز التوسعات المقبلة وتعزيز القدرات التشغيلية والمالية والاستثمارية.

وقال حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «تأتي هذه القرارات بعد سلسلة من الدراسات الاستراتيجية والتي تمخض عنها إعادة هيكلة المجموعة من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي تتمحور حول الريادة في قطاعات واعدة وفريدة تحتاجها السوق الإماراتية والخليجية، وتأتي ضمن تصميمنا على لعب دور بناء ومحوري في مساهمة الشركة العالمية القابضة في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع استراتيجية مربحة ومستدامة».

وأضاف: «نواصل تقديم نتائجنا القوية إلى المساهمين من خلال تنوع قطاعاتنا، الأمر الذي يسمح لنا بالتركيز على تحقيق أعلى العوائد، ويعطينا القرار الأخير مرونة كبيرة للتوسع بتوجهات جديدة. إننا على يقين بأن السنوات القادمة ستشهد مزيداً من النمو على مختلف الأصعدة مما يمنح القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء. فنهجنا التوسعي مبني على إدارة ديناميكية ومنفتحة على مستقبل مشرق بثقة ودراية وبخبرات رفيعة».

وشهدت المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة من التغييرات انعكست إيجاباً على واقع الشركة المالي من إيرادات عالية فاقت التوقعات، وأرباحاً صافية للمساهمين انعكست إيجاباً بارتفاع في أسهم الشركة الفترة الماضية.