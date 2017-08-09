456 مليون درهم تداولات أسواق المال بدعم صفقات كبيرة على «إشراق العقارية»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة التداول في سوقي المال في الدولة 456 مليون درهم، توزعت على 235 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية (بينها صفقة بـ149.5 مليون درهم قيمة 171.5 مليون سهم، على أسهم شركة إشراق العقارية)، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 221 مليون درهم بسوق دبي المالي.

وأغلقت الأسواق على انخفاض طفيف قريب من مستوياتها السابقة، حيث تراجع المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي بنسبة 0.08%، ليستقر عند مستوى 4588 نقطة، كما انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.28% عند مستوى الإغلاق البالغ 3648 نقطة.

وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم «كانت التداولات محدودة عموماً من حيث القيمة، باستثناء صفقة التحويل على أسهم إشراق العقارية»، مشيراً إلى أن المستثمرين طويلي الأجل والمضاربين أيضاً، في حالة انتظار وترقب، لأية عوامل أو إفصاحات أو أخبار تحفز المتعاملين على مزيد من النشاط.

وشهدت الأسواق بعض النتائج الإيجابية التي عززت التداولات على بعض الأسهم، لكن كونها أسهماً غير قيادية، وذات وزن ترجيحي محدود، لم تدفع المؤشر إلى المنطقة الخضراء، إلا أنها قدمت دعماً للمؤشرات وقلصت الخسائر التي جاءت نتيجة ضغوط من الأسهم القيادية ذات الوزن الترجيحي الكبير.