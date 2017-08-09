«ديوا» .. «خطوة» نحو مزيد من الخيارات الذكية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مبادرة «خطوة»، لتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بخدمتي تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، إضافة إلى توفير المزيد من الخيارات الذكية لدفع الفواتير.

وتوفر الهيئة من خلال مبادرة «خطوة» خدمة تشغيل الكهرباء والمياه للمتعاملين عند إصدار عقد إيجاري للعقار الجديد من شركات إدارة العقارات أو مكاتب الطباعة المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك، إذ يتسلم المتعامل رسالة نصية قصيرة وبريداً إلكترونياً من الهيئة يحتوي على إرشادات خدمة تشغيل الكهرباء والمياه. كما تمكّن المبادرة المبتكرة المتعاملين من استكمال إجراءات إيقاف الكهرباء والمياه والحصول على الفاتورة النهائية باستخدام تطبيق الهيئة الذكي أو موقعها الإلكتروني، إضافة إلى طلب استرداد مبلغ التأمين بتحويله مباشرة لحساب المتعامل المصرفي باستخدام رقم IBAN المحلي أو تسلم شيك عن طريق خدمة التوصيل السريع موجه إلى عنوانه داخل الدولة.

وتشمل المبادرة أيضاً توفير منافذ دفع ذكية وذاتية في مراكز إسعاد المتعاملين لدى الهيئة، بما يتيح المزيد من خيارات السداد الذكية لفواتير الهيئة. كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من خطط ميسرة لدفع الفواتير عند استخدام البطاقات الائتمانية الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق .