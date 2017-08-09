«دبي الذكية» تترأس فريق عمل اقتصاد البيانات

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، دبي الذكية المعنية بالتحول الذكي في إمارة دبي، لتشارك في رئاسة الفريق العالمي المعني باقتصاد البيانات والتسويق التجاري وتحقيق الدخل. ويأتي هذا الاختيار تقديراً لجهود دبي الذكية وخبراتها الواسعة في مجال إدارة البيانات والتقنيات الذكية المتطورة. وجاء الإعلان خلال اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد في جنيف - سويسرا مؤخراً.

ويشكل الفريق العالمي المعنى باقتصاد البيانات والتسويق التجاري وتحقيق الدخل، جزءاً من مبادرة «فريق التركيز» المعني بعملية معالجة البيانات وإدارتها، والذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات وهي الجهة الرسمية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع.

وتعد مبادرة تشكيل فريق التركيز مبادرة عالمية تسعى إلى معالجة مجموعة من المواضيع المحددة حول إدارة البيانات، في عدة جوانب مختلفة، مثل حالات الاستخدام وقصص النجاح التي تتضمن البيانات،إضافة إلى أطر إدارة وضمان استخدامها أعلى النحو الأمثل، وتبادل البيانات، ونظام بنائها، إلى جانب الأمن والخصوصية، فضلاً عن الاقتصاد الكلي للبيانات وأثره في الاقتصاد في مختلف القطاعات.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية: «يشكل اختيار دبي الذكية من قبل الأمم المتحدة لقيادة الجهود والمشاريع المتعلقة باقتصاد البيانات، دليلاً على نجاح دبي الذكية في تأسيس نظام متين لمراقبة وإدارة البيانات في الإمارة. كما يأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة الأخير باختيار مدينة دبي لتكون مركزاً إقليمياً لبيانات المدن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا».

وأضافت: «أطلقت دبي الذكية مبادرة البيانات الشاملة الأكثر حداثة في العالم، والتي قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذها، حيث نقدم الآن إلى سكان دبي وزوارها مجموعة من الخدمات والمنصات الذكية القائمة على البيانات التي تجعل حياتهم وأعمالهم أكثر سهولة ومتعة. الأمر الذي يواكب تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، كما سيدعم سعينا للقيام بدور القيادة الفكرية في إدارة البيانات على نطاق عالمي».

وتعمل دبي الذكية، التي تترأس فريق العمل المعني باقتصاد البيانات والتسويق التجاري وتحقيق الدخل، على معالجة جميع الجوانب والتحديات والفرص المتعلقة باقتصاد البيانات، بما في ذلك خلق القيمة، وتحديد الأطراف المستفيدة والمعنية، وسياسات البيانات، إلى جانب رصد آثار الاستدامة.