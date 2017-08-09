«بيت الإمارات» تطلق العملة العالمية المشفرة «فاراد» منافسة لـ «بيتكوين»

حسام عبدالنبي (دبي)

شهدت دبي أمس، الإعلان الرسمي عن الطرح الأولي لبرنامج «فاراد» وهو عملة إلكترونية مشفرة عالمية جديدة وفريدة من نوعها، حيث تعتمد على اثنين من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وهما المكثفات فائقة التخزين (ULTRA CAPACITORS) وتكنولوجيا «بلوك تشين».

وقال عبدالله منقوش، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لمجموعة بيت الإمارات، إن أهم ما يميز العملة الإلكترونية المشفرة العالمية الجديدة «فاراد»، والتي تم اختيار دولة الإمارات لإعلان الطرح الأولي لها عالمياً، أن تلك العملة مدعومة بنشاط اقتصادي حقيقي وبتدفقات نقدية من خلال التصنيع الفعلي والتسليم للمكثفات الفائقة التخزين وابتكار تخزين الطاقة، في حين أن العملات الافتراضية الأخرى تعتمد على برمجيات فقط وهي البلوك تشين، مؤكداً أن عملية الطرح الأولي (ما قبل البيع) للعملة المشفرة ضمن برنامج «فاراد» ستبدأ خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017، تليها عملية الطرح الفعلي خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2017، حيث سيتم عرض 1.28 مليار عملة «فراد» للبيع.

وبين منقوش أن سعر الطرح الأولي للعملة الجديدة سيبلغ 10 سنتات، حيث يمكن شراء العملة من المنصة الإلكترونية للشركة، مشيراً إلى أن برنامج «فراد» الذي ابتكره الدكتور وان محمد حاسني، الرئيس التنفيذي لبرنامج «فاراد» يجمع بين اثنين من الصناعات الأكثر قوة وهما تخزين الطاقة، والإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويعد نتاج شراكة بين «فاراد» المحدودة هونج كونج، و«فيرتو فين تك»، دبي، (مدير البرنامج ومطور تكنولوجيا بلوك تشين)، إلى جانب عدد من الشركات في هونج كونج وماليزيا. وأكد منقوش، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن عملة «فاراد» قادرة على منافسة العملات الإلكترونية المشفرة العالمية المتداولة حالياً بل والتفوق عليها، حيث تعتمد على صناعة فعلية.

وقال إن العملات الإلكترونية المشفرة مثل «بيتكوين» وغيرها أثبتت نجاحها عالمياً، فضلاً عن زيادة إقبال واهتمام المستثمرين من الإمارات على تداولها، ما دفع بنوكاً عاملة في الدولة إلى اعتمادها في بعض التعاملات، فضلاً عن قبولها في عدد من وجهات التسوق والترفيه.