«بيت الإمارات» تطلق العملة العالمية المشفرة «فاراد» منافسة لـ «بيتكوين»

حسام عبدالنبي (دبي)
شهدت دبي أمس، الإعلان الرسمي عن الطرح الأولي لبرنامج «فاراد» وهو عملة إلكترونية مشفرة عالمية جديدة وفريدة من نوعها، حيث تعتمد على اثنين من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وهما المكثفات فائقة التخزين (ULTRA CAPACITORS) وتكنولوجيا «بلوك تشين».
وقال عبدالله منقوش، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لمجموعة بيت الإمارات، إن أهم ما يميز العملة الإلكترونية المشفرة العالمية الجديدة «فاراد»، والتي تم اختيار دولة الإمارات لإعلان الطرح الأولي لها عالمياً، أن تلك العملة مدعومة بنشاط اقتصادي حقيقي وبتدفقات نقدية من خلال التصنيع الفعلي والتسليم للمكثفات الفائقة التخزين وابتكار تخزين الطاقة، في حين أن العملات الافتراضية الأخرى تعتمد على برمجيات فقط وهي البلوك تشين، مؤكداً أن عملية الطرح الأولي (ما قبل البيع) للعملة المشفرة ضمن برنامج «فاراد» ستبدأ خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017، تليها عملية الطرح الفعلي خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2017، حيث سيتم عرض 1.28 مليار عملة «فراد» للبيع.
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وقال إن العملات الإلكترونية المشفرة مثل «بيتكوين» وغيرها أثبتت نجاحها عالمياً، فضلاً عن زيادة إقبال واهتمام المستثمرين من الإمارات على تداولها، ما دفع بنوكاً عاملة في الدولة إلى اعتمادها في بعض التعاملات، فضلاً عن قبولها في عدد من وجهات التسوق والترفيه.
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