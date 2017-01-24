عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات جماعية

حسام عبدالنبي (دبي)

قفزت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لتتجاوز حاجز 2,45 مليار درهم، متضمنة نشاطاً كبيراً في تداولات سوق دبي المالي بقيمة 1,67 مليار درهم وتداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 786 مليون درهم.

وبحسب محللين ماليين، فإن قفزة التداولات جاءت نتيجة لعمليات جنى أرباح واسعة نفذت على عدد من الأسهم القيادية في النصف الثاني من جلسة التداول بعد صعود جماعي في بداية التداولات، مؤكدين أن تراجع أسعار الأسهم بعد صعودها يعد أمراً طبيعياً خاصة وأن الانخفاضات كانت مجرد تصحيح في الأسعار، وأن المؤشرات مازالت عند مستويات تؤهلها للارتداد صعوداً، فضلاً عن وجود عمليات شراء قابلت عمليات البيع لجنى الأرباح التي تمت ومكنت الأسهم من الحفاظ بشكل نسبي على أسعارها.

وفي سوق العاصمة أبوظبي سجل المؤشر العام للسوق أمس، انخفاضاً بنسبة 0,88% ليغلق عند مستوى 4657,57 نقطة نتيجة لارتفاع أسهم 5 شركات فقط في مقابل انخفاض 20 شركة أخري.

وبلغ حجم التداولات الإجمالية 618,57 مليون سهم بقيمة إجمالية 786,28 مليون درهم، وذلك عبر 5763 صفقة. وتصدر سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» قائمة الأسهم المرتفعة أمس، بنسبة 3,33% ليغلق السهم على 3,1 درهم، وتلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة ارتفاع 2,25% ليغلق عند سعر 0,91 درهم، ثم سهم «بنك الشارقة» بنسبة ارتفاع 2,11% ليغلق عند سعر 1,45 درهم.