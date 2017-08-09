«منتدى الاستثمار الأجنبي» ينطلق سبتمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستضيف الإمارة في سبتمبر المقبل فعاليات الدورة الثالثة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، الحدث الاستثماري الرفيع المستوى الذي تشارك فيه نخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء وكبار التنفيذيين في عدد من شركات القطاعين العام والخاص.

ويعقد المنتدى يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة»، متضمناً مجموعة من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية المباشرة لعدد من كبار المسؤولين والخبراء لتبادل الآراء‏‭ ‬والخبرات، ‬واستقراء ‬الأوضاع ‬الاقتصادية ‬الراهنة ‬والمستقبلية ‬والفرص ‬الكامنة ‬فيها. ويهدف المنتدى، الذي تنظمه كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع للهيئة، بشراكة استراتيجية مع قناة «‏CNBC ‬عربية»‬، ‬إلى ‬استعراض ‬الرؤى ‬المشتركة ‬حول ‬عدد ‬من ‬أبرز ‬الموضوعات ‬التي ‬تتناول ‬مستقبل ‬الاقتصاد ‬العالمي، ‬وواقع ‬الاستثمار ‬الأجنبي، ‬والأثر ‬المترتب ‬على ‬تبني ‬أحدث ‬التقنيات ‬والتوجهات ‬الاقتصادية، ‬مثل: ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة ‬وتقنية «‬بلوك ‬تشين»‬، ‬في ‬مختلف ‬القطاعات، ‬وأيضاً ‬أثرها ‬في ‬العامل ‬البشري. وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يمثل منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، حدثاً محورياً يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والقائمة على التنويع ورفد الاقتصاد المحلي بموارد جديدة، تعزز حالتي الاتزان والنمو فيه».

من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب (استثمر في الشارقة): «ينسجم منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر مع أهداف (شروق) الاستراتيجية الرامية إلى جذب المستثمرين إلى الشارقة، باعتبارها وجهة رئيسة للأعمال في المنطقة، ونتطلع من خلال المنتدى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي تملكها الإمارة، والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره».