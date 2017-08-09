«سويس بلهوتيل» تفتتح فندقها الثاني في الأردن

دبي (الاتحاد)

افتتحت «سويس -بلهوتيل انترناشيونال» فندق مارينا بلازا تحت إدارة سويس- بلهوتيل، ثاني فنادقها في العقبة، الأردن. ويتمتع فندق مارينا بلازا بموقع رائع على ساحل تالا باي ويبعد بالكاد دقيقتين سيراً على الأقدام من الشاطئ الخاص الممتد على طول خليج العقبة، وهو منتجع جميل يحمل 4 نجوم. وحسب بيان أمس، يشتمل الفندق على مرافق للإقامة والترفيه ويطل على مشاهد للجبال والبحر الأحمر.

وقال لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس، للعمليات والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط، أفريقيا والهند، سويس – بلهوتيل انترناشيونال: «نحن فخورون بالترحيب بفندق مارينا بلازا تحت إدارة سويس- بلهوتيل ضمن مجموعتنا من الفنادق في المنطقة. تالا باي مركز فريد للترفيه ويبرز بسرعة كوجهة مطلوبة. ومع افتتاح هذا الفندق الثاني، يسعدنا للغاية أن نتوسع هنا، خاصة في وقت تشهد المنطقة نمواً مستمراً في الطلب من المسافرين الإقليميين والعالميين على حد سواء».

ومن جانبه، قال زياد أبو جابر، رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية: «يتمتع فندق مارينا بلازا تحت إدارة سويس- بلهوتيل بموقع متميز في تالا باي، وقد تم تطويره لتلبية الحاجة المتزايدة للفنادق الفاخرة».

يضم فندق مارينا بلازا تحت إدارة سويس- بلهوتيل 260 غرفة، مزودة بكل الخدمات الأساسية.