تقرير: أسواق الضيافة في الشرق الأوسط تتراجع خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)
تراجع أداء قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لتقرير نشرته إرنست ويونج (EY)،موضحاً أن أسواق الضيافة في القاهرة ومكة المكرمة وبيروت شهدت أعلى معدلات النمو لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في المنطقة خلال النصف الأول من 2017، مقارنة مع النصف الأول من 2016، فيما حققت دبي أعلى معدل لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في النصف الأول عند 209 دولارات. ويوفر تقرير إرنست ويونج حول قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، نظرة حول الأداء الشهري والسنوي لأهم الفنادق في المنطقة، والوحدات العقارية المدارة عبر قطاعات الخمس نجوم والأربع نجوم.
وقال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: «لا يزال سوق الضيافة متأثراً بانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة، ما أدى إلى مزيد من تقييد الإنفاق في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك على صعيد السياح الإقليميين. كما ساهمت زيادة المعروض في بعض الأسواق مثل السعودية والإمارات، في تراجع الأداء. ويتوقع أن تشهد أشهر الصيف، التي عادة ما تكون أقل المواسم نشاطاً لمعظم أسواق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معدلات إشغال ومتوسط أجور غرف أقل، مقارنة بالنصف الأول من العام. واعتباراً من شهر سبتمبر، فإننا نتوقع أن نرى تحسناً في أداء سوق الضيافة في بعض مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب موسم الحج».
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