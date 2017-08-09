58 % نمو فائض الإمارات التجاري مع اليابان خلال النصف الأول من 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

ارتفع الفائض التجاري لدولة الإمارات مع اليابان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.1% على أساس سنوي، ليبلغ 22.6 مليار درهم (6.17 مليار دولار) مقارنة مع 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2016، وفقاً لإحصاءات هيئة «جيترو».

وقدرت إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بنحو 50.58 مليار درهم (13.8مليار دولار) مقارنة مع 42.6 مليار درهم (11.6 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 18.7%.

وبلغت الصادرات الإماراتية التي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2017، نحو 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) مقارنة مع 28.53 مليار درهم (7.77 مليار دولار)، للفترة ذاتها العام الماضي، بزيادة 29.8%.

في المقابل، بلغت واردات دولة الإمارات من اليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وهو المستوى ذاته للفترة نفسها من العام الماضي.

وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.

ووفقاً للبيانات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، استحوذت الإمارات على 29.8% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017، والمقدرة بنحو 169.5 مليار درهم (46.2 مليار دولار). وقدرت إحصاءات جيترو حصة الإمارات من الصادرات اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، والبالغ مجموعها 37.67 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بنحو 37.6%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 13.98 مليار درهم (3.8 مليار دولار).

وفي المقابل، بلغت حصة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والمقدرة بنحو 132.2 مليار درهم (36.0 مليار دولار) نحو 27.7%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال هذه الفترة نحو 36.67 مليار درهم (9.98 مليار دولار).