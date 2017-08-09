28 شركة أميركية تدافع عن الأجواء المفتوحة

واشنطن (أ ف ب)

دعا تحالف لشركات تنشط في النقل والسياحة، أمس الأول، الحكومة الأميركية للحفاظ على اتفاقيات طيران مع دول خليجية، رغم اتهامات أكبر خطوط الطيران الأميركية دولاً خليجية بتقديم دعم غير عادل لشركاتها الوطنية.

وتعارض شركات بينها فيديكس للخدمات البريدية، وشركة الطيران المنخفض الكلفة جيت بلو، وعملاق قطاع الفنادق ويندهام، دعوة خطوط طيران دلتا ويونايتد وأميركان أيرلاينز للتفاوض من جديد بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدعي شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى أن الناقلات الإماراتية تتلقى دعماً حكومياً، مطالبين إدارة الرئيس الأميركي بالتدخل.

لكن 28 شركة وجهت خطاباً لأعضاء في الكونجرس الأميركي قالت فيه، إن شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى تعرّض ملايين الوظائف الأميركية للخطر بالسعي وراء حظر دخول شركتي «طيران الإمارات» و«الاتحاد وللطيران» للسوق الأميركي. وقالت الشركات في رسالتها للكونجرس، إن «شركات الطيران (الثلاث) تشتكي من دعم غير عادل، لكنها اختارت عدم استخدام إجراءات وزارة النقل التي أطلقها الكونجرس للاستماع لمثل هذه الشكاوى».