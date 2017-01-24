«إشــراق العقــارية» تبـدأ الأعمـال الإنشائية في «جميرا فيليج سيركل»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تبدأ شركة إشراق العقارية الأعمال الإنشائية في مشروع جميرا فيليج سيركل بدبي المملوك لشركة إشراق العقارية العام المقبل، الذي تبلغ كلفته 225 مليون درهم، في الوقت الذي تنطلق فيه الأعمال الإنشائية في مشروعين بجزيرة الريم بأبوظبي خلال العام الحالي.

ووقعت الشركة، أمس، في أبوظبي اتفاقية مع شركة المقاولات إنترماس للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع جميرا فيليج سيركل. وتطلق الشركة أيضاً الأعمال الإنشائية في مشروعين بجزيرة الريم بأبوظبي خلال العام الحالي، في حين تبدأ الأعمال بمشروع «غيت وي» بالعاصمة في الربع الأول من 2018، ليصل حجم الاستثمار المتوقع إلى 1,3 مليار درهم، وفي هذه الأثناء تعمل الشركة على الاستحواذ على فندق جديد في المارينا بدبي لتعزيز العائد للمساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس جاسم الصديقي، في كلمة مكتوبة وزعت على الصحفيين: إن المشروع يتزامن إطلاقه استعداداً للمرحلة المهمة المقبلة والمقدمة عليها دبي في استضافة «إكسبو 2020»، ويأتي توقيته في زمن تتجه فيه الأنظار إلى ملتقى العالم، أحدث مطارات دبي، الذي يبعد 12 كلم عن المشروع الذي بدأ العمل فيه بالفعل، حيث تم وضع الأساسات لثلاثة أبراج تجارية وسكنية متعددة الاستعمالات هي: الجناحان الأيمن والأيسر بارتفاع اثني عشر طابقاً لكل منهما، ويتوسطهما البرج الثالث الذي يمتد إلى ارتفاع 17 طابقاً الذي خصص للشقق الفندقية الفاخرة بمختلف الأحجام والمقاسات، والتي تلبي تطلعات السوق العقارية، بالإضافة إلى المحال التجارية في الطابق الأرضي، وفق تصميم هندسي فريد من نوعه، بمساحة إجمالية للبناء مقدارها 766.392 ألف قدم مربعة.

وقال المهندس عبدالله المحيميدي المدير العام لشركة إشراق العقارية، في مؤتمر صحفي على هامش توقيع الاتفاقية: إن الأبراج السكنية تحتوي على «سراديب تحت الأرض» وطابق أرضي للمحال التجارية بمساحات تتراوح بين «858 - 528» قدم مربعة، بينما خصص أحد عشر مكتباً في الطابقين الأول والثاني بمساحات تتراوح بين «2068 - 858» قدم مربعة، ومن ثم تعلو الوحدات السكنية الموزعة بين استديو بمساحة «616» قدم مربعة، و63 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة مساحاتها تتراوح بين 825 و1.287 قدم مربعة، و24 وحدة سكنية بغرفتي نوم بمساحات إجمالية تتراوح بين «1.969 و1.397» و8 وحدات سكنية لثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 1.936 و2.079 قدم مربعة.