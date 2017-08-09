تخفيض جديد على أسعار التجوال الخليجي أبريل 2018

يوسف العربي (دبي)

يواصل مشغلو الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق تخفيضات سنوية متتالية على أسعار التجوال الخليجي، حسب أسقف سعرية محددة في الأول من أبريل أعوام 2018، و2019، و2020، على التوالي بعد إنجازهم المرحلتين الأوليتين في 2016 و2017.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في ردها على أسئلة «الاتحاد»، إن التخفيضات المشار إليها تأتي تطبيقاً لقرار هيئات تنظيم الاتصالات في دول الخليج رقم (4) لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في توافر خدمات الاتصالات خلال التنقل بأسعار تكون في متناول المواطنين والمقيمين.

وأوضحت «الهيئة» أن المرحلة الأولى من تخفيضات أسعار التجوال الخليجي تم تطبيقها مطلع أبريل 2016، فيما تم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من تخفيض أسعار التجوال بين دول الخليج مطلع أبريل 2017.

وتلزم هذه المراحل مشغلي الهاتف المتحرك في دول الخليج تطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.