«دبي العالمية» تكرّم 86 موظفاً

دبي (الاتحاد)

كرمت موانئ دبي العالمية 86 موظفاً ممن أمضوا أكثر من 20 عاماً في عملهم في موانئ دبي العالمية – الإمارات، أو ما يعادل أكثر من 1800 عام مجتمعين، في مؤشر جديد على نجاح استراتيجية الاستدامة التي تتبناها الشركة وضمان استمرارية الولاء والإخلاص الوظيفي للموظفين.

وأشاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بدور قدامى الموظفين، وتفانيهم بالعمل، والتزامهم خدمة العملاء، ما انعكس في نمو ميناء جبل علي وتطوره، ليصبح بوابة رائدة للتجارة الإقليمية والعالمية، ومساهماً فعالاً في تنويع الاقتصاد المحلي ودعم التجارة.

وقدم ابن سليم شهادات التقدير والهدايا التذكارية للموظفين المكرمين في حفل أقيم مؤخراً، بحضور كبار المسؤولين في الشركة، تقدمهم محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية – الإمارات.

وقال: «تتبنى موانئ دبي العالمية الاستدامة في تطوير الأعمال، وهو ما يؤكده نجاحنا في استقطاب والاحتفاظ بأفضل وأكثر الموظفين نجاحاً في هذه الصناعة. إننا فخورون بأن الكثيرين عملوا في هذا الصرح لعقدين من الزمن أو أكثر، وهو دليل على عمق العلاقة المميزة بين موانئ دبي العالمية وموظفيها الذين يعدون أفضل أصولنا. نهنئ هؤلاء الجنود المجهولين على مساهمتهم في جعل جبل علي واحداً من أفضل 10 موانئ في العالم وأكثرها إنتاجية وفعالية».