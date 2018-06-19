مصر تتوقع ملياري دولار من صندوق النقد



تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 القاهرة (رويترز) أفادت صحيفة المصري أمس أن مصر تتوقع تسلم دفعة الملياري دولار التالية من قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يوليو. ونسبت الصحيفة إلى وزير المالية محمد معيط قوله إن هذه ستكون الدفعة الرابعة من القرض الذي اتفق عليه في أواخر 2016 ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى 8 مليارات دولار. وقرض الصندوق مشروط بإجراءات تقشف اقتصادي صارمة تنفذها مصر. وشمل أحدث الإصلاحات الاقتصادية تخفيضات حادة في دعم الوقود والكهرباء. وكانت وزارة المالية قالت من قبل إن أحدث دفعة من قرض الصندوق متوقعة في يونيو أو يوليو.