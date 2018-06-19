السعوديات يتأهبن للقيادة في 24 يونيو

الظهران (رويترز)

يصبح من حق السعوديات قيادة السيارات للمرة الأولى في 24 يونيو الجاري، وقالت أميرة عبد القادر المهندسة المعمارية التي أتمت تعلم القيادة لتوها «الجلوس وراء عجلة القيادة (معناه) أنك من يتحكم في الرحلة».

وأميرة واحدة من نحو 200 امرأة في شركة أرامكو للنفط استفدن من عرض الشركة تعليم الموظفات قيادة السيارات.

وتمثل النساء 5% من مجموع العاملين في أرامكو، ما يعني أن 3000 امرأة أخرى قد تلتحق بمدرسة قيادة السيارات.

وقالت أميرة «يوم 24 يونيو أود الذهاب إلى بيت أمي وأخذها في نزهة.. أنا وأمي فقط ولا أحد غيرنا». وكانت تقارير اقتصادية ذكرت أن السماح للسعوديات بقيادة السيارات سينشط مبيعات السيارات في الإمارات.