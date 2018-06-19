توترات التجارة العالمية ترفع سعر الذهب

واشنطن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة في الوقت الذي أوقد فيه تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين شرارة عمليات بيع في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1280.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2% إلى 1282.60 دولار للأوقية.

وواصلت الأسهم الآسيوية والدولار تراجعهما في الأسواق العالمية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في تصعيد لحرب تجارية تراشقية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ الدولار أدنى سعر في أسبوع مقابل الين وانخفضت الأسهم الآسيوية خارج اليابان 2% إلى أقل مستوياتها في أكثر من 6 أشهر.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى منذ 5 يونيو عند 16.34 دولار.